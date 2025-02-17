Аморим: «Меня беспокоит положение «МЮ» в таблице АПЛ, а не мой пост»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал положение команды в АПЛ.
«Это самая сложная лига в мире. Я не волнуюсь. Я понимаю эмоции наших болельщиков, понимаю, что обо всем этом думает пресса. Я ненавижу проигрывать, это худшее чувство. Остальное меня не волнует. Я здесь для того, чтобы помочь футболистам. Я понимаю свою ситуацию, свою цель, я уверен в своей работе и просто хочу побеждать. Меня беспокоит наше положение в таблице, а не мой пост», — приводит слова Аморима BBC.
После 24 туров «Манчестер Юнайтед» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков. В следующем матче манкунианцы 22 февраля сыграют с «Эвертоном».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|Ман. Сити
|15
|10
|1
|4
|35-16
|31
|
3
|Астон Вилла
|15
|9
|3
|3
|22-15
|30
|
4
|Челси
|15
|7
|4
|4
|25-15
|25
|
5
|Эвертон
|15
|7
|3
|5
|18-17
|24
|
6
|Кр. Пэлас
|14
|6
|5
|3
|18-11
|23
|
7
|Сандерленд
|15
|6
|5
|4
|18-17
|23
|
8
|Ливерпуль
|15
|7
|2
|6
|24-24
|23
|
9
|МЮ
|14
|6
|4
|4
|22-21
|22
|
10
|Брайтон
|14
|6
|4
|4
|24-20
|22
|
11
|Тоттенхэм
|15
|6
|4
|5
|25-18
|22
|
12
|Ньюкасл
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
13
|Борнмут
|15
|5
|5
|5
|21-24
|20
|
14
|Брентфорд
|15
|6
|1
|8
|21-24
|19
|
15
|Фулхэм
|14
|5
|2
|7
|19-22
|17
|
16
|Нот. Форест
|15
|4
|3
|8
|14-25
|15
|
17
|Лидс
|15
|4
|3
|8
|19-29
|15
|
18
|Вест Хэм
|14
|3
|3
|8
|16-28
|12
|
19
|Бернли
|15
|3
|1
|11
|16-30
|10
|
20
|Вулверхэмптон
|14
|0
|2
|12
|7-29
|2
|6.12
|15:30
|Астон Вилла – Арсенал
|2 : 1
|6.12
|18:00
|Борнмут – Челси
|0 : 0
|6.12
|18:00
|Эвертон – Нот. Форест
|3 : 0
|6.12
|18:00
|Ман. Сити – Сандерленд
|3 : 0
|6.12
|18:00
|Ньюкасл – Бернли
|2 : 1
|6.12
|18:00
|Тоттенхэм – Брентфорд
|2 : 0
|6.12
|20:30
|Лидс – Ливерпуль
|3 : 3
|7.12
|17:00
|Брайтон – Вест Хэм
|- : -
|7.12
|19:30
|Фулхэм – Кр. Пэлас
|- : -
|8.12
|23:00
|Вулверхэмптон – МЮ
|- : -
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|15
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|11
|
|
Дэнни Уэлбек
Брайтон
|7
|П
|
|
Райан Шерки
Манчестер Сити
|5
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|5
|
|
Мохаммед Кудус
Тоттенхэм Хотспур
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Рейнилдо Мандава
Сандерленд
|11
|1
|3
|
|
Тоте Гомеш
Вулверхэмптон
|11
|1
|2
|
|
Мойсес Кайседо
Челси
|12
|1
|2