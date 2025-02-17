Аморим: «Меня беспокоит положение «МЮ» в таблице АПЛ, а не мой пост»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал положение команды в АПЛ.

«Это самая сложная лига в мире. Я не волнуюсь. Я понимаю эмоции наших болельщиков, понимаю, что обо всем этом думает пресса. Я ненавижу проигрывать, это худшее чувство. Остальное меня не волнует. Я здесь для того, чтобы помочь футболистам. Я понимаю свою ситуацию, свою цель, я уверен в своей работе и просто хочу побеждать. Меня беспокоит наше положение в таблице, а не мой пост», — приводит слова Аморима BBC.

После 24 туров «Манчестер Юнайтед» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков. В следующем матче манкунианцы 22 февраля сыграют с «Эвертоном».