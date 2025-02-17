Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Англия

17 февраля, 05:07

Аморим: «Меня беспокоит положение «МЮ» в таблице АПЛ, а не мой пост»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал положение команды в АПЛ.

«Это самая сложная лига в мире. Я не волнуюсь. Я понимаю эмоции наших болельщиков, понимаю, что обо всем этом думает пресса. Я ненавижу проигрывать, это худшее чувство. Остальное меня не волнует. Я здесь для того, чтобы помочь футболистам. Я понимаю свою ситуацию, свою цель, я уверен в своей работе и просто хочу побеждать. Меня беспокоит наше положение в таблице, а не мой пост», — приводит слова Аморима BBC.

После 24 туров «Манчестер Юнайтед» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков. В следующем матче манкунианцы 22 февраля сыграют с «Эвертоном».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Рубен Аморим
ФК Манчестер Юнайтед
Читайте также
Дональд Трамп назвал журналистку CNN глупой после ее слов о бальном зале
Педро помог сопернику остаться вдесятером, Дзюба скрылся в тени, Жерсон забил первый гол в РПЛ, а Луис Энрике - пяткой. Что случилось в матче «Зенит» - «Акрон»
Аферисты начали рассылать вредоносные ссылки от лица администраторов чатов
Доцент рассказала об опасности покупки красной икры с рук
Дональд Трамп получил от Джанни Инфантино Премию мира ФИФА
Ян и Двалишвили проведут бой-реванш за титул на UFC 323 в Лас-Вегасе
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 18-го тура 6 декабря
РПЛ: видео всех голов 18-го тура 6 декабря
«Ахмат» обыграл «Оренбург»: видео
«Ахмат» обыграл «Оренбург»: видео
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 17-го тура 30 ноября
РПЛ: видео всех голов 17-го тура 30 ноября
«Факел» — «Челябинск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Челябинск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Торпедо»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Торпедо»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Ротор»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Ротор»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 17-го тура 29 ноября
РПЛ: видео всех голов 17-го тура 29 ноября
«Волга» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Маккаби» — «Лион»: Лига Европы, 5-й тур, видеообзор матча
«Маккаби» — «Лион»: Лига Европы, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 5-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Бранн»: Лига Европы, 5-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Бранн»: Лига Европы, 5-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Янг Бойз»: Лига Европы, 5-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Янг Бойз»: Лига Европы, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Adminni

    Да смысл уже в победах какой? Сезон окончательно завален... мне кажется ему просто надо расслабится и мониторить потенциально перспективных игроков из резерва. Занять 15 или 11 место - что это поменяет?

    17.02.2025

    • Постекоглу: «Было важно победить «Манчестер Юнайтед»

    Источник: Гвардиола готов расстаться с тремя игроками «Манчестер Сити»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Арсенал 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 Ман. Сити 15 10 1 4 35-16 31
    3
    		 Астон Вилла 15 9 3 3 22-15 30
    4
    		 Челси 15 7 4 4 25-15 25
    5
    		 Эвертон 15 7 3 5 18-17 24
    6
    		 Кр. Пэлас 14 6 5 3 18-11 23
    7
    		 Сандерленд 15 6 5 4 18-17 23
    8
    		 Ливерпуль 15 7 2 6 24-24 23
    9
    		 МЮ 14 6 4 4 22-21 22
    10
    		 Брайтон 14 6 4 4 24-20 22
    11
    		 Тоттенхэм 15 6 4 5 25-18 22
    12
    		 Ньюкасл 15 6 4 5 21-19 22
    13
    		 Борнмут 15 5 5 5 21-24 20
    14
    		 Брентфорд 15 6 1 8 21-24 19
    15
    		 Фулхэм 14 5 2 7 19-22 17
    16
    		 Нот. Форест 15 4 3 8 14-25 15
    17
    		 Лидс 15 4 3 8 19-29 15
    18
    		 Вест Хэм 14 3 3 8 16-28 12
    19
    		 Бернли 15 3 1 11 16-30 10
    20
    		 Вулверхэмптон 14 0 2 12 7-29 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    6.12 15:30 Астон Вилла – Арсенал 2 : 1
    6.12 18:00 Борнмут – Челси 0 : 0
    6.12 18:00 Эвертон – Нот. Форест 3 : 0
    6.12 18:00 Ман. Сити – Сандерленд 3 : 0
    6.12 18:00 Ньюкасл – Бернли 2 : 1
    6.12 18:00 Тоттенхэм – Брентфорд 2 : 0
    6.12 20:30 Лидс – Ливерпуль 3 : 3
    7.12 17:00 Брайтон – Вест Хэм - : -
    7.12 19:30 Фулхэм – Кр. Пэлас - : -
    8.12 23:00 Вулверхэмптон – МЮ - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Эрлинг Холанн
    Эрлинг Холанн

    Манчестер Сити

    		 15
    Игор Тиаго
    Игор Тиаго

    Брентфорд

    		 11
    Дэнни Уэлбек
    Дэнни Уэлбек

    Брайтон

    		 7
    П
    Райан Шерки
    Райан Шерки

    Манчестер Сити

    		 5
    Бруну Фернандеш
    Бруну Фернандеш

    Манчестер Юнайтед

    		 5
    Мохаммед Кудус
    Мохаммед Кудус

    Тоттенхэм Хотспур

    		 5
    И К Ж
    Рейнилдо Мандава
    Рейнилдо Мандава

    Сандерленд

    		 11 1 3
    Тоте Гомеш
    Тоте Гомеш

    Вулверхэмптон

    		 11 1 2
    Мойсес Кайседо
    Мойсес Кайседо

    Челси

    		 12 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости