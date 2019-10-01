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Алиссон может вернуться на поле уже в матче с «Лестером»

19:28
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Голкипер «Ливерпуля» Алиссон успеет восстановиться к дерби с «Манчестер Юнайтед», которое пройдет в рамках 9 тура чемпионата Англии, сообщает Goal. Возможно, бразилец сыграет уже в ближайшие выходные, когда «Ливерпуль» на своем поле примет «Лестер», но это неточно.

В текущем чемпионате Англии Алиссон провел 1 матч, после чего выбыл из строя из-за серьезной травмы. В предыдущем сезоне бразилец выиграл Лигу чемпионов.

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