Алексей Смертин: "В чемпионате Англии самая конкурентная среда"

Бывший капитан сборной России Алексей Смертин выразил мнение, что успехи английских клубов в этом сезоне связаны с высокой конкуренцией в премьер-лиги. Напомним, что в этом году в финале Лиги Европы сыграли лондонские "Челси" и "Арсенал" (4:1), а в финале Лиги чемпионов в эту субботу встретятся "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

– Я помню установки Жозе Моуринью, который говорил, что для команд из нижней части турнирной таблицы крайне важно отобрать у гранда хотя бы одно очко, – цитирует "Радио Зенит" Смертина. – При прочих равных, твое мастерство и уровень твоей компетенции нивелируются, если ты эмоционально не мотивирован также, как соперник. И это действительно так. Поэтому в Англии так сложно играть. Пожалуй, это самая конкурентная среда. Приезд звезд и их внутренняя мотивация дает возможность играть на самом высоком уровне. Не думаю, что и в следующем году в финалах еврокубков будут четыре английских клуба, но допускаю, что кто-то из них до этой стадии обязательно доберется.

Смертин с 2003 по 2008 год защищал цвета английских "Портсмута", "Челси", "Чарльтона" и "Фулхэма".