Агент Лукаку: "Ромелу нравится чемпионат Италии"

Федерико Пасторелло, агент нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, заявил, что его клиент открыт к уходу из клуба.

– Для Лукаку это второй сезон в "МЮ", и по его окончании у него будет оставаться еще три года по контракту. Время покажет, но ему нравится знакомиться с новой культурой и новым футболом, – приводит слова Пасторелло Sky Sports.

За свою карьеру Ромелу надеется поиграть в различных странах, потому что ему хотелось бы иметь возможность сказать своим детям: "Я побеждал здесь, здесь и там, я был очень хорошим игроком во всех чемпионатах топ-уровня". Поэтому посмотрим, он открыт к различным вариантам будущего, но в данный момент мы не касаемся этой темы, потому что сезон находится на важной стадии.

Ему нравится Италия. В детстве он следил за итальянской лигой. Сегодня каждый уверен в том, что премьер-лига – лучшая в мире, но много лет назад лучшей была Серия А, молодые футболисты мечтали там выступать.

В текущем сезоне Лукаку провел за "Манчестер Юнайтед" 39 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи.

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