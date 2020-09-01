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Адама Траоре не дебютирует за сборную Испании из-за коронавируса

01:44
Адама Траоре. Фото Instagram
Адама Траоре. Фото Instagram
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Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре не присоединился к сборной Испании в понедельник. Как сообщает Marca, игрок сдал положительный тест на коронавирус, поэтому не сможет сыграть в сентябре за национальную команду. Он впервые был вызван в главную команду страны. Ранее он играл только за молодежные сборные Испании.

Напомним, в ноябре прошлого года Траоре также не смог дебютировать в сборной Испании, хотя получил вызов. Тогда он пропустил матчи из-за травмы.

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