99-летний ветеран перепел «You'll Never Walk Alone» и возглавил британский чарт

Ветеран Второй мировой войны, капитан Том Мур, которому 30 апреля исполнится 100 лет, стал старейшим исполнителем, который поднимался на вершину чарта британских синглов The Official Charts Company.

Мур вместе с тенором Майклом Боллом и хором сотрудников национальной службы здравоохранения Великобритании исполнил песню «You'll never walk alone» — гимн «Ливерпуля». Данное исполнение сделало 99-летнего Мура самым пожилым исполнителем, который становился лидером британских чартов. Сообщается, что все средства, заработанные на продаже песни, отправятся в фонд национальной службы здравоохранения Великобритании.

До этого Мур устроил благотворительный марафон по сбору средств для британских врачей. Он прошел сто 25-метровых кругов на заднем дворе своего дома. Сумма пожертвований превысила 28 миллионов фунтов.