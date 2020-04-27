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99-летний ветеран перепел «You'll Never Walk Alone» и возглавил британский чарт

09:30

Ветеран Второй мировой войны, капитан Том Мур, которому 30 апреля исполнится 100 лет, стал старейшим исполнителем, который поднимался на вершину чарта британских синглов The Official Charts Company.

Мур вместе с тенором Майклом Боллом и хором сотрудников национальной службы здравоохранения Великобритании исполнил песню «You'll never walk alone» — гимн «Ливерпуля». Данное исполнение сделало 99-летнего Мура самым пожилым исполнителем, который становился лидером британских чартов. Сообщается, что все средства, заработанные на продаже песни, отправятся в фонд национальной службы здравоохранения Великобритании.

До этого Мур устроил благотворительный марафон по сбору средств для британских врачей. Он прошел сто 25-метровых кругов на заднем дворе своего дома. Сумма пожертвований превысила 28 миллионов фунтов.

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