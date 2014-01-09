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Дефо переходит в "Торонто"

9 января 2014, 07:36
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31-летний нападающий "Тоттенхэма" Джермейн Дефо согласовал с "Торонто" условия личного контракта, информирует ESPN. В конце этой недели он отправится в Канаду для подписания договора. Презентация Дефо в качестве игрока клуба МЛС намечена на 13 января. Финансовые подробности сделки не разглашаются. В текущем сезоне Дефо провел 12 матчей в чемпионате Англии, но результативными действиями не отметился.

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