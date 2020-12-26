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У Акинфеева сыграно больше всех матчей в Лиге чемпионов из действующих российских футболистов

Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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УЕФА обновил список лидеров среди футболистов по количеству сыгранных матчей в Лиге чемпионов (а также Кубке Европейских чемпионов). Рейтинг охватывает период с 1955 по 2020 годы.

Список возглавляет бывший голкипер «Реала» и «Порту» Икер Касильяс, на счету которого 181 матч.

Скоро опередить его может форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, который уже провел в Лиге чемпионов 178 игр.

Тройку лидером замыкает бывший полузащитник «Барселона» Хави (157 матчей).

Среди россиян лидером в этом списке является экс-защитник ЦСКА Сергей Игнашевич (97 матчей). Из действующих игроков наибольшее количеств игр в ЛЧ провел голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев (75).

Лидеры по количеству матчей

Икер Касильяс (Испания) — 181 матч

Криштиану Роналду (Португалия) — 178

Хави (Испания) — 157

Райан Гиггз (Уэльс) — 151

Лионель Месси (Аргентина) — 147...

Сергей Игнашевич (Россия) — 97...

Игорь Акинфеев (Россия) — 75

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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