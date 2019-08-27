Тренер «Црвены Звезды» попросил болельщиков поддержать команду в матче с «Янг Бойз»

Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич — об ответном матче четвертого раунда Лиги чемпионов с «Янг Бойз». Первая игра завершилась вничью — 2:2.

— У наших соперников великолепный набор игроков, но я больше думаю о нашей команде. Именно наши игроки решат исход матча, — цитирует тренера официальный сайт УЕФА. — Наше желание, наши старания и решимостью. Хотел бы попросить болельщиков поддержать команду так, как умеют только они.

Матч «Црвена Звезда» — «Янг Бойз» начнется в 22.00 по московскому времени.