Мбаппе стал шестым бомбардиром в истории Лиги чемпионов, он обошел ван Нистелроя и сравнялся с Мюллером

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе оформил забил два гола с пенальти в матче с «Марселем» (2:1) в общем этапе Лиги чемпионов.

Для француза мячи стали 56-м и 57-м в 88 играх турнира. Он обошел экс-форварда «МЮ» и «Реала» Рууда ван Нистелроя (56 голов в 73 играх) и стал шестым бомбардиром в истории ЛЧ. Мбаппе сравнялся с экс-хавбеком «Баварии» Томасом Мюллером (57 голов в 163 матчах).

Далее в списке располагается экс-форвард «Реала» Рауль (71 гол в 142 матчах). Лидирует Криштиану Роналду — 140 мячей в 183 играх.