17 сентября 2025, 00:17

Мбаппе стал шестым бомбардиром в истории Лиги чемпионов, он обошел ван Нистелроя и сравнялся с Мюллером

Руслан Минаев

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе оформил забил два гола с пенальти в матче с «Марселем» (2:1) в общем этапе Лиги чемпионов.

Для француза мячи стали 56-м и 57-м в 88 играх турнира. Он обошел экс-форварда «МЮ» и «Реала» Рууда ван Нистелроя (56 голов в 73 играх) и стал шестым бомбардиром в истории ЛЧ. Мбаппе сравнялся с экс-хавбеком «Баварии» Томасом Мюллером (57 голов в 163 матчах).

Далее в списке располагается экс-форвард «Реала» Рауль (71 гол в 142 матчах). Лидирует Криштиану Роналду — 140 мячей в 183 играх.

Килиан Мбаппе
Томас Мюллер
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
Руд ван Нистелрой
Читайте также
Гуменник заработал больше Малинина. Кто из наших фигуристов в максимальном плюсе по итогам сезона?
Число погибших при ЧП на «Нижнекамскнефтехиме» возросло до 11 человек
Козловский на трибунах, возвращение Михайличенко и сенсация от ЦСКА. Что случилось в финале Кубка России по гандболу
Впервые за 32 года на Олимпиаде не поймали ни одного допингиста. Наступила эра чистого спорта?
В Финляндии указали на сигналы ЕС о подготовке к войне с Россией
«Турецкий поток» пытались подорвать. Что нужно знать о газопроводе
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 5 апреля
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 5 апреля
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Факел»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Факел»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Чайка»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Чайка»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 4 апреля
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 4 апреля
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Черноморец»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Черноморец»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
Александр Головин — про Монако, Россию, трофеи и CS c Дотой
Александр Головин — про Монако, Россию, трофеи и CS c Дотой
«Нефтехимик» — «Факел»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Факел»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сокол»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сокол»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Челябинск»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Челябинск»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Зенит»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Зенит»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Спартак»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Спартак»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Рубин»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Рубин»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, общий этап: команды и жеребьевка турнира в сезоне-2025/26
Вратарь «Монако» Кен заявил, что удаление Головина повлияло на исход матча с «ПСЖ»
Ротенберг — о Моуринью: «Когда он кричал вратарю идти вперед, напомнил мне хоккейную лавку»
«ПСЖ» — третий, «Наполи» — 11-й, «Буде-Глимт» и «Карабах» — без плей-офф. Какими были прогнозы на общий этап ЛЧ
Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки стыковых матчей плей-офф
Сенсация Хайкина, статус Сафонова, результат Головина и незаменимость Сорокина. Как провели основной этап ЛЧ российские футболисты
Сафонов о матче против «Ньюкасла»: «Жаль, что «ПСЖ» не добился положительного результата»
