Гвардиола: «Мощь, психология — Холанн прирожденный победитель»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Лейпцигом» (7:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это была по-настоящему хорошая игра с первой минуты и до самого конца. У каждого. Мы очень хорошо действовали и с мячом, и без него. Забили много. Эрлин был потрясающ, но и вообще каждый сыграл необыкновенно.

Пять за 60 минут! Невероятный парень, огромный талант. Мощь, психология — он прирожденный победитель», — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардиолу.

В первом матче была зафиксирована ничья (1:1), поэтому английская команда вышла в 1/4 финала. Жеребьевка состоится 17 марта.