Неймар — Марсело: «Для меня было честью стать частью пути одного из лучших левых защитников в истории»

Форвард «Сантоса» Неймар отреагировал на новость о завершении карьеры экс-защитника «Реала» и сборной Бразилии Марсело.

«Поздравляю с тем, как прошла карьера, мой друг. Для меня было честью стать частью пути одного из лучших левых защитников в истории! Здорово, что ты бразилец. Наслаждайся всем, чего ты достиг, брат, ты этого заслужил», — написал Неймар в соцсетях.

6 февраля 36-летний Марсело объявил о завершении игровой карьеры. Защитник выступал за «Реал», «Олимпиакос» и «Флуминенсе», который был первым и последним клубом в карьере защитника.

В мадридском клубе Марсело играл с 2007 по 2022 год, проведя 546 матчей (38 голов и 103 результативных паса). Бразилец шесть раз становился чемпионом Испании и пять раз выигрывал Лигу чемпионов.

В составе сборной Бразилии на его счету 58 матчей и 6 голов.