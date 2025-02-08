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8 февраля 2025, 10:28

Роналдо хочет видеть Анчелотти на посту главного тренера сборной Бразилии

Камила Абдурахманова
корреспондент

Бразильский футболист Роналдо, выступавший за «Реал» и «Милан», хочет видеть Карло Анчелотти на посту главного тренера сборной Бразилии, сообщает Relevo.

Роналдо планирует баллотироваться на пост президента Федерации футбола Бразилии в марте 2026 года. В случае победы он рассчитывает пригласить Анчелотти в национальную команду.

Пока стороны не обсуждали возможное сотрудничество. Роналдо подчеркивает, что не хочет переманивать Анчелотти из «Реала». Он готов предложить ему работу в сборной Бразилии, если специалист будет уволен из клуба или его контракт подойдет к концу.

Действующий контракт Анчелотти с «Королевским клубом» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: Relevo
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Карло Анчелотти
Роналдо
ФК Реал
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