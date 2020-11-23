«Коринтианс» поделил очки с «Гремиу», доигрывая матч вдевятером

«Коринтианс» в матче 22-го тура чемпионата Бразилии дома сыграл вничью с «Гремиу» со счетом 0:0.

На 30-й минуте хозяева остались вдесятером после удаления Марллона, а на 66-й минуте Ромулу Отеру оставил команду вдевятером.

После этого матча «Коринтианс» с 26 очками занимает 13-е место в чемпионате Бразилии, «Гремиу» с 34 очками — на восьмой строчке.

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