В матче 17-го тура бразильской серии А «Коринтианс» на своем поле крупно проиграл «Фламенго» — 1:5. В составе чемпиона Бразилии один из мячей забил экс-форвард ЦСКА Витинью.

«Коринтианс» — «Фламенго» — 1:5 (0:1)

Голы: Эвертон Рибейру, 32 (0:1). Витинью, 52 (0:2). Натан, 58 (0:3). Жил, 64 (1:3). Бруну Энрике, 71 (1:4). Диегу, 86 (1:5).

«Коринтианс»: Кассио, Фагнер, Марлон, Жил, Лукас Питон, Шавьер, Камачо (Габриэл, 75), Отеро (Густаву Мантуан, 55), Матеус Витал (Касарес, 55), Эвералдо (Густаву Москито, 70), Боселли (Луан, 55).

«Фламенго»: Угу Соуза, Исла, Густаву Энрике (Габриэл Нога, 39), Натан, Филипе Луис, Тиагу Майя (Виллиан Арао, 73), Жерсон, Витинью (Диегу, 73), Эвертон Рибейру (Линколн, 82), Бруну Энрике, Педру (Рамон, 82).

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