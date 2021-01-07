«Флуминенсе» вырвал победу в матче с «Фламенго»

«Флуминенсе» обыграл «Фламенго» (2:1) в матче 28-го тура чемпионата Бразилии. Решающий мяч забил Ягу в концовке игры. В параллельном матче «Брагантино» обыграл «Сан-Паулу» (4:2).

Чемпионат Бразилии. Серия А

28-й тур

«Фламенго» — «Флуминенсе» — 1:2 (1:0)

«Брагантино» — «Сан-Паулу» — 4:2 (4:1)