«Флуминенсе» вырвал победу в матче с «Фламенго»
05:32
«Флуминенсе» обыграл «Фламенго» (2:1) в матче 28-го тура чемпионата Бразилии. Решающий мяч забил Ягу в концовке игры. В параллельном матче «Брагантино» обыграл «Сан-Паулу» (4:2).
Чемпионат Бразилии. Серия А
28-й тур
«Фламенго» — «Флуминенсе» — 1:2 (1:0)
«Брагантино» — «Сан-Паулу» — 4:2 (4:1)
Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю