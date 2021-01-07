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«Флуминенсе» вырвал победу в матче с «Фламенго»

05:32
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«Флуминенсе» обыграл «Фламенго» (2:1) в матче 28-го тура чемпионата Бразилии. Решающий мяч забил Ягу в концовке игры. В параллельном матче «Брагантино» обыграл «Сан-Паулу» (4:2).

Чемпионат Бразилии. Серия А

28-й тур

«Фламенго» — «Флуминенсе» — 1:2 (1:0)

«Брагантино» — «Сан-Паулу» — 4:2 (4:1)

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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