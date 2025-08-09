Экс-игрок «Реала» Рейниер перешел в «Атлетико Минейро»

Полузащитник Рейниер подписал контракт с «Атлетико Минейро», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 23-летним бразильцем рассчитано до конца 2029 года. Игрок перешел в качестве свободного агента.

Рейниер выступал за «Реал» с января 2020 года, перейдя из «Фламенго» за 30 миллионов евро. Полузащитник четыре раза уходил в аренды и провел за мадридскую команду 3 матча, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.