«Фламенго» победил «Мирассол», Карраскаль остался на скамейке запасных

«Фламенго» в матче 19-го тура чемпионата Бразилии дома обыграл «Мирассол» со счетом 2:1.

В составе хозяев отличились Лео Перейра и Гонсало Плата, у гостей гол забил Габриэль.

Полузащитник «Фламенго» Хорхе Карраскаль впервые попал в заявку команды после перехода из «Динамо», однако на поле не вышел.

После этого матча «Фламенго» с 40 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Мирассол» с 28 очками — на пятой строчке.