Бывший форвард «Спартака» Луис Адриану перешел из «Антальяспора» в «Интернасионал»

Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриану перешел из «Антальяспора» в «Интернасионал».

Бразильский клуб объявил о подписании контракта с 35-летним футболистом до конца июня 2024 года.

Луис Адриану выступал за «Антальяспор» с февраля 2022 года, он забил 8 голов и сделал 4 результативных передачи в 38 играх за команду во всех турнирах.

Бразилец играл за «Спартак» с января 2017 года по июль 2019 года. Он является воспитанником «Интернасионала».