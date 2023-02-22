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Бывший форвард «Спартака» Луис Адриану перешел из «Антальяспора» в «Интернасионал»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриану перешел из «Антальяспора» в «Интернасионал».

Бразильский клуб объявил о подписании контракта с 35-летним футболистом до конца июня 2024 года.

Луис Адриану выступал за «Антальяспор» с февраля 2022 года, он забил 8 голов и сделал 4 результативных передачи в 38 играх за команду во всех турнирах.

Бразилец играл за «Спартак» с января 2017 года по июль 2019 года. Он является воспитанником «Интернасионала».

Луис Адриано
Футбол
ФК Антальяспор
ФК Интернасьонал
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