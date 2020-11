В работе группы Этери Тутберидзе есть слабое место. Чем это грозит?

Постановки Даниила Глейхенгауза долгое время считались одними из лучших, но после олимпийского сезона стали возникать вопросы

После победного сезона 2014/15 Елизаветы Туктамышевой российские фигуристки общими усилиями выиграли три взрослых и четыре юниорских чемпионата мира, четыре европейских первенства и пять финалов серии «Гран-при». А еще взяли золото и серебро на Олимпийских играх в Пхенчхане. Практически все эти победы (кроме первого места Софьи Самодуровой на ЧЕ-2019) принадлежат спортсменкам одного тренерского штаба — Этери Георгиевны Тутберидзе.

Спорить с тем, что тренерский штаб Тутберидзе — сильнейший на данный момент, может разве что только далекий от фигурного катания человек. Но даже у самых великих есть слабые места. Разбираемся, в чем уязвимость фигуристок «Хрустального», и вспоминаем о том, что так было не всегда.

Слабость штаба Тутберидзе

Фигуристки «Хрустального» выигрывают даже не столько за счет феноменальной сложности, сколько благодаря точному следованию правилам. Знаменитое трио Алены Косторной, Александры Трусовой и Анны Щербаковой, тренируясь у Тутберидзе, показывало феноменальную технику — Аня и Саша вообще были одними из первых девушек, которые начали стабильно показывать четверные прыжки в программах. Но это только то, что лежит на поверхности.

Тренерский штаб «Хрустального» практически не знает осечек: дорожки поставлены на четвертый уровень, вращения — на +5, каскады максимально убраны во вторую половину программ, чтобы получить необходимое преимущество. Заходы на прыжки и вращения у учениц Тутберидзе никогда не бывают простыми. В программах нет пустого места — каждая секунда отведенного времени используется для того, чтобы набрать как можно больше баллов.

Такая тактика верна с точки зрения победы. Какая разница будет лет через десять, с какой хореографией победил спортсмен? Главное — золотая медаль. И если смотреть только со статистической точки зрения, то так и есть. За последние годы три из четырех чемпионатов мира остались за Россией.

Но в памяти остаются не только громкие победы спортсменов. Четырехкратных чемпионов мира Габриэлу Пападакис / Гийома Сизерона будут помнить не только благодаря их золотым медалям (хотя и за них тоже), а потому, что они привнесли в танцы на льду свой стиль. Легкое, воздушное, эфемерное катание, в котором французы пытаются показать не отношения между мужчиной и женщиной, а нечто даже более сложное, с обывательской точки зрения, — скорее, это можно назвать некоторой философией на льду. Канадцы Тесса Виртью / Скотт Мойр и американцы Мэрил Дэвис / Чарли Уайт покорили своими безумно сложными с технической точки зрения танцами с интересными акробатическими поддержками. Тесса со Скоттом радовали экспрессивностью и умением показывать себя в разных образах.

Швейцарец Стефан Ламбьель запомнился публике не столько потому, что стал чемпионом мира или завоевал олимпийское серебро. Фанаты фигурного катания до сих пор восхищаются его чудесными разнообразными вращениями. Американец Джонни Вейр никогда не отличался выдающейся техникой, зато его будут помнить за экстравагантные постановки.

К таким феноменам можно отнести и в целом группу Тутберидзе, и отдельных спортсменок «Хрустального». Вот только вопрос — как много программ учениц Этери Георгиевны обычный зритель сможет вспомнить через пять лет? А через десять?

Это риторический вопрос, и смысл его не в том, чтобы сказать что-то плохое о знаменитом тренерском штабе. А в том, чтобы заметить одну особенность: постановки сильнейшей группы в женской мировой одиночке в последнее время повторяются. Одни и те же элементы перекочевывают из одной программы в другую, фигуристки часто катаются в одном стиле, а музыка порой похожа.

Пока что все это не влияет на выставляемые фигуристкам «Хрустального» оценки. Даже компоненты спортсменки Тутберидзе регулярно получают одни из самых высоких. Но этот аспект может сыграть не в пользу группы «Хрустального», если выступления воспитанниц другого тренерского штаба окажутся соизмеримыми по технике. Резервов на этот сезон должно хватить, а вот на следующий — не факт: он будет олимпийским, а значит, нужны такие постановки, которые будут наилучшим образом раскрывать потенциал каждой спортсменки.

Проблема — в хореографе?

С конца 2014 года Даниил Глейхенгауз является штатным хореографом в группе Тутберидзе. Каждый год ему приходится ставить как минимум пару десятков программ — по количеству топовых спортсменов «Хрустального». Для фигурного катания это много. Не перейти от «штучных» постановок к программам конвейерного типа сложно. Такое под силу разве что Илье Авербуху, который на «Ледниковом периоде» каждую неделю ставит танцы для десятка дуэтов. Но это телевизионное шоу, а в большом спорте ответственность выше.

Яркие постановки Глейхенгауза по большей части были до 2018 года. В 2015-м Полина Цурская выиграла финал юниорского «Гран-при» с роковой произвольной под музыку из мюзикла «Шахматы». В следующем сезоне у фигуристки была не менее шикарная короткая под Light of the Seven из «Игры престолов». Как такового сюжета из сериала там не было. Наоборот, Полина рассказывала, что в этой программе она художница, которая пишет картины, но они ей не нравятся. Впоследствии, начиная рисовать на себе, главная героиня понимает, что вот оно, совершенство, и убивает свое творение.

В свой первый юниорский сезон Камила Валиева выиграла все старты на этом уровне, особенно поразив короткой программой. Но фигуристка катала ее не первый год. Доюниорская «Девочка на шаре» была глотком свежего воздуха — Камила исполняла ее уверенно и четко, но в то же время нежно, как того требовала музыка. Аналогичная ситуация и с «Ангелом» Алены Косторной — постановка больше «играла» во второй юниорский сезон Алены, когда спортсменка катала ее в первый раз.

В прошлом сезоне качество программ почему-то упало — в произвольной Анны Щербаковой внезапно оказался «самокат» (так прозвали характерное для программы Ани движение, напоминающее отталкивание на самокате). В «Пер Гюнте» Трусовой — хаотичные махи руками в середине постановки. В этом году программы двукратной чемпионки России Щербаковой словно слились в одну — лирическая музыка в обеих постановках и похожие по фасону платья. Аня явно способна выражать более глубокие и разнообразные образы.

Не удалось и «Болеро» Валиевой — первые движения выглядят там странно, а «качалка» и вовсе практически скопирована из дорожки Алины Загитовой в произвольной прошлого сезона. Портит программу и костюм: идея комбинезона — в том, чтобы показать змею, но сшит он прямолинейно и в целом выглядит странно.

Все постановки еще можно при желании доработать, но будут ли этим заниматься в «Хрустальном»? Ведь такие промахи с программами никак не отмечаются судьями. У Алины Загитовой за всю ее карьеру было много постановок под музыку из так называемого золотого диска фигурного катания. «Призрак оперы», «Кармен», «Дон Кихот», «Лебединое озеро» — пожалуй, найти фигуриста, который не катал бы под эти произведения, довольно сложно. Год назад Даниил Маркович говорил, что с этим покончено — уж никакую Эсмеральду олимпийская чемпионка изображать не будет. Но в этом сезоне на шоу «Влюбленные в фигурное катание» Загитова выступала под музыку из мюзикла «Нотр-Дам-де-Пари».

Проблема не в том, что в «Хрустальном» — плохой хореограф. За то недолгое время, что Глейхенгауз работает в «Хрустальном», он поставил ряд очень хороших программ. Но у любого специалиста могут закончиться идеи, если нужны постановки в таком количестве. Возможно, штабу Тутберидзе стоит задуматься над приглашением сторонних хореографов — например, Александр Жулин и Илья Авербух создавали прекрасные программы для двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой. Так можно разгрузить Глейхенгауза и дать ему больше свободы для творчества.