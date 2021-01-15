Первый же крупный турнир 2021 года в фигурном катании обернулся спорными решениями арбитров. Плющенко считает, что его школу «топят без стеснений».

На фоне немного сюрреалистической подготовки к бою Евгения Плющенко и внештатного хореографа «Хрустального» Алексея Железнякова на второй план ушло само фигурное катание. Однако в Москве уже начались первые турниры 2021 года, и как оказалось, даже на Кубке города может произойти что-то из ряда вон выходящее.

В протоколах есть аномалии

Турнир проходит в «Мегаспорте» со среды по пятницу, вчера завершились соревнования мужчин-юниоров. Несмотря на неплохую посещаемость трансляций на YouTube, широкая публика такие, локальные, бои вкушать пока не готова. Зрителей сейчас пускают только по спискам и с анализом на коронавирус. Но даже самая фанатичная публика, пожалуй, ограничилась бы просмотром протокола, не придавая внимания результатам.

И на Кубке Москвы в протоколе было на что посмотреть. Битва за золото развернулась между Монтекки и Капулетти русского фигурного катания — «Ангелами Плющенко» и подопечными Этери Тутберидзе. Первых представлял Кирилл Сарновский, вторых — Марк Лукин. Оба парня уже отшарашили по семь турниров в этом сезоне и не первый год блистают в юниорах.

Лукин в итоге выиграл у Сарновского 5,7 балла. Но не все так однозначно.

Протоколы Сарновского (Плющенко) и Лукина (Тутберидзе) на Кубке Москвы по фигурному катанию. pic.twitter.com/vXnjDGoQ36 — Lublineс93 (@Lublinec931) January 15, 2021

Разницу сделали компоненты — только в произвольной программе Лукин получил на 6,2 баллов больше Лукина и еще три добавил в короткой. Причем скачки в компонентной оценке подопечного Тутберидзе ну очень амплитудные. Месяц назад Марк на чемпионате Москвы получил в этой части оценки на 14 баллов меньше! То есть после новогодних праздников судьи увидели в катании и презентации молодого человека какое-то откровение. Да и ученика Плющенко оценивали, бывало, получше.

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Незасчитанные падения

Признаем, здесь есть элемент утрирования: чемпионат столицы был самым жестким по судейству турниром в сезоне. И тем не менее, компоненты Лукина — рекордные в сезоне. Никто не говорит, что они должны быть запрограммированы. Но и сказать, что парень из Перми катал чисто, тоже нельзя.

Если говорить о технике, то за Лукина говорит один серьезный аргумент — он единственный сделал четверной тулуп в каскаде с двойным. Но Сарновский парировал тройным акселем в короткой программе (против двойного у соперника) и еще двумя в произвольной, один из которых в каскаде. Чистым оказался лишь один, еще один приземлен, с третьего Кирилл упал. Но по сложности программа Сарновского очевидно выше — на 15 баллов.

Отчасти это объясняется тем, что Лукин допустил «бабочку» на акселе и прыгнул не очень сложный двойной тулуп. Но на нем как раз он едва не упал. Двое судей фактически признали падение, поставив «-5», но были и оценки «-3». Вот сам прыжок.

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Моменты с касанием рукой судятся в России довольно субъективно. Согласно правилам фигурного катания падением считается «потеря спортсменом равновесия, в результате которого бОльшая часть массы тела оказывается на льду. Опора на любую другую часть тела, например, кисть (кисти), колено (колени), спину, ягодицу (ягодицы) рассматривается как падение». Судите сами, как расценивать произошедшее.

Плющенко снова атаковал судей

Вечером после подведения итогов, разумеется, выступил тренер Сарновского Евгений Плющенко. В разговоре с ТАСС он заявил, что его школу «топят без стеснений»:

— Сейчас возвращаюсь с Кубка Москвы со своим спортсменом. К слову, там выступал спортсмен Тутберидзе Марк Лукин. Он очень мне нравится, замечательный спортсмен, но сегодня он хуже моего фигуриста Сарновского откатался. Да, мой спортсмен упал с тройного акселя — ему поставили минус пять, и это правильно. Марк падает с четверного тулупа на попу (Неизвестно, кто здесь не прав — Плющенко или ТАСС, но Марк упал с двойного тулупа. — Прим. «СЭ») — ему ставят минус три. Почему ему не ставят так же, как моему спортсмену? Где тогда логика и справедливость?

Но если так складывается, что спортсменам Тутберидзе уже достаточно просто кататься стало. Я не жалуюсь, но тогда куда катимся мы все? <> Это конкретное давление на мою школу — топят уже без стеснений. Получается, никакой защиты в правовом поле у нас нет? — вопрошал тренер.

Пока непонятно, может ли добиться двукратный олимпийский чемпион улучшений публичными заявлениями. Но других быстрых мер реагирования у него нет — на налаживание контакта с судьями уйдут годы, а результат нужен сейчас.

В бригаде была «обидчица» Трусовой

Пикантности добавляет то, что в судейского панели турнира работала Софья Киташева — та самая, кто поставил Трусову в своих оценках на четвертое место на чемпионате России в Челябинске с результатом произвольной программы на восемь баллов меньше реального. Именно она поставила «-3» за падение (как считает Плющенко) Лукина.

В недавнем интервью «СЭ» секретарь Коллегии судей ФФККР Сергей Чемоданов говорил, что наказания к судьям применяются — согласно кодексу. Однако, судя по всему, по итогам чемпионата России оргвыводы сделать просто не успели: коллегия собирается раз в квартал, отчеты сдаются спустя 10 дней после окончания соревнования, а любая санкция свыше замечания и предупреждения, то есть реальное отстранение, вступает в силу только после подтверждения исполкомом федерации. Да и скажем честно: работа судьи тяжелая, «золотых парашютов» нет, кадров немного.

Любопытное совпадение: Киташева — воспитанница того же тренера, что и Тутберидзе, великого Эдуарда Плинера. Вряд ли они тренировались вместе — разница в 23 года ощутимая. Но ирония судьбы в этом есть. А например, в официальном журнале московской федерации 2008 года говорилось, что Киташева — «частый гость на катке «Хрустальный». Но с тех пор воды тоже утекло много. А сейчас специалист одновременно работает в руководстве Московской федерации фигурного катания, которая и проводит соревнования.

Что-то надо делать?

Сегодня на Кубке Москвы соревнуются девушки. «Ангелы Плющенко» могут взять реванш — подопечная двукратного олимпийского чемпиона и Дмитрия Михайлова Софья Муравьева лидирует после короткой программы. И в этом виде «хрусталят» нет.

Но, думается, там, где они в нынешнем сезоне будут соперничать с «ангелами», рано или поздно история повторится. Возможно, нашей федерации стоит отреагировать хоть каким-то образом на недовольство — иначе разрыв между судьями и значительной частью фигурного сообщества будет расти. И даже если арбитры делают все правильно, легитимность российского судейства будет подорвана. Если они уверены в своей правоте — почему бы не выйти на пресс-конференцию и не доказать ее с соответствующим оборудованием? В прошлом году ФФККР созывала подобное мероприятие, когда была недовольна оценками наших на Гран-при — и заметьте, после жалоб, писем и публичной критики ситуация изменилась.

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Надо что-то делать, и желательно более конструктивное, чем в миниатюре Виталия Соломина. Иначе на происходящее перед Пекином-2022 могут обратить внимание и иностранные коллеги.