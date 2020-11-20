Грузинский ученик Тутберидзе опережает россиян в Москве. Но Этери не пришла в «Мегаспорт»

В короткой программе у мужчин Михаил Коляда доехал только до третьего места, а завтра на «Гран-при России» может прозвучать гимн Грузии

Мужчины. Короткая программа

1. Морис Квителашвили (Грузия) — 99,56

2. Петр Гуменник (Россия) — 96,26

3. Михаил Коляда (Россия) — 93,34

4. Макар Игнатов (Россия) — 91,82

5. Дмитрий Алиев (Россия) — 89,62

6. Андрей Мозалев (Россия) — 86,01

В Москве завершился первый старт российского этапа «Гран-при» — короткая программа у мужчин. Из-за коронавирусных ограничений на соревнования не попали сильные иностранцы, а к тому же по медицинским показателям турнир пропускают два мощных россиянина: вице-чемпионы Европы Александр Самарин и Артур Даниелян. Тем не менее именно мужской турнир на московском этапе остается самым представительным: здесь сразу шесть человек ведут борьбу не просто за медали, но и за победу. И короткая программа ясности в исход соревнований не принесла, хоть и обозначила промежуточное лидерство Мориса Квителашвили из Грузии.

Пустынные трибуны и прокаты дебютантов

На «Гран-при» в «Мегаспорте» на Ходынке жестко следили не только за масочным режимом (любая попытка приспустить маску каралась предупреждением от стюардов), но и «антиковидной» рассадкой — строго в шахматном порядке через одного. Раньше можно было сесть рядом представителям одной семьи — если несколько билетов выкупались разом одним пакетом.

Чтобы в новых условиями совсем не лишиться доходов с билетов, организаторы открыли второй ярус, который был закрыт во время Кубка России, — часть болельщиков отправили на верхние сектора. Но даже сокращенную зрительскую квоту на мужчин в пятницу днем «Мегаспорт» выбрать полностью не смог. Трибуны смотрелись пустынно, и если раньше телекартинку можно было спасти съемкой секторов с активными болельщиками, то теперь огромный стадион в Ходынке выглядит абсолютно безжизненно.

Что, правда, не сильно сказалось на выступлениях спортсменов и зрительской поддержке. Первым на лед вышел Евгений Семененко — дебютант «Гран-при» попал на соревнования только после череды снятий российских лидеров. И ученик Алексея Мишина воспользовался своим шансом — степ-аут на четверном сальхове, смазанный выезд с тройного акселя, но в целом уверенное исполнение короткой под песню «Город, которого нет» Игоря Корнелюка и 83,42 балла за прокат. Любопытно, что он отказался общаться с прессой после проката — все комментарии после произвольной.

А вот другой дебютант, Илья Яблоков, выступил не так успешно — падение с четверного тулупа, но чистые тройной аксель и тройной лутц в каскаде с тулупом. Алексей Ягудин в телеэфире заявил, что смотрел на Яблокова с замиранием сердца, но итог не очень утешительный — всего 79,15.

Возвращение в топ Макара Игнатова и неудачи Мозалева

Не проявили себя Роман Савосин и Артем Ковалев — 82,35 и 77,67 — без видимых шансов на исправление ситуации в произвольной и борьбе за медали. А ведь на этапах Кубка России тот же Ковалев был непобедим.

Первым иностранным спортсменом, вышедшим на московский лед, стал белорус Александр Лебедев. Только на соревнованиях он скорее гость, а не полноправный участник — 62,88 балла за прокат, ошибки на всех прыжковых элементах, дорожке шагов, вращениях...

Зато Макар Игнатов, который неудачно выступал на этапах Кубка, к «Гран-при» собрался и выдал лучший свой прокат этого сезона. Два чистых четверных — риттбергер, каскад из четверного и тройного тулупов и тройной аксель. Казалось, что это заявка если не на победу, то на тройку сильнейших после короткой программы.

— Технически все неплохо, прыжки сегодня делал если не со 100-процентной уверенностью, то почти как на тренировке, — прокомментировал выступление Игнатов. — Риттбергеры хорошие сейчас делаю десять из десяти, а плохие... про плохие попытки не знаю. Проблема с выносливостью — она все равно остается, ее не так просто собрать за один момент, зато можно быстро потерять. Надо готовить себя.

Только вот после Игнатова сразу несколько фигуристов выдали прокаты еще круче, поэтому по итогам Макар выпал не только с первого места, но и из тройки промежуточных лидеров. Сначала неплохо откатал Михаил Коляда. Пусть и не без ошибок — на четверном тулупе недокрут и степ-аут, зато чистые остальные элементы — и космические в том числе. Судьи до сих пор любят Михаила и выдали ему 93,64 балла.

Владимир Литвинцев из Азербайджана сделал чистый четверной тулуп и в целом не ошибался на прыжковых элементах. Но слабые компоненты и не самый мощный прыжковый набор отправили его во вторую половину турнирной таблицы — только 81,55 балла.

Не смог побороться за высокое место и Андрей Мозалев. У Андрея в последнее время проблемы со стабильностью прокатов, и особенно часто он заваливает именно короткую. В Москве не было провала, 86,01 — неплохой результат, но недостаточный для борьбы за медаль в условиях высокой конкуренции на этапе.

«Прокат жизни» от Квителашвили и традиционная ошибка Алиева

А вот бронзовый призер чемпионата среди юниоров этого года Петр Гуменник удивил и выдал прокат жизни. Каскад лутц + риттбергер, четверной и ни одной ошибки — заслуженные 96,26 балла и промежуточное лидерство.

— По ощущениям, все сделал как надо, — сказал он после выступления. — Последний месяц хотел выступить с лутцем и сальховом, но перед разминкой на полу решили с Вероникой Дайнеко, что не надо рисковать, лучше один четверной. Сначала не поверил ее словам, но она меня убедила. И когда убедила... мне полегчало, сделать программу было несложно. Что сказала потом? «Вот, я же говорила».

Обойти Гуменника удалось только Морису Квителашвили. Квителашвили, вероятно, единственный нероссийский участник московского этапа «Гран-при», всерьез претендующий на медаль. И после короткой он только подтверждает свой высокий статус. Два чистых квада: сольный тулуп, каскад четверного сальхова с тройным тулупом, отличные вращения, дорожка шагов и высокие компоненты. Итог — 99,56. Личный рекорд ученика Этери Тутберидзе!

Любопытно, что сама Тутберидзе в «Мегаспорт» не пришла. Судя по всему, после снятия Анны Щербаковой Этери решила остаться на катке «Хрустальный». Мориса выводили Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз.

Завершавший прокат коротких программ Дмитрий Алиев ворваться в борьбу не смог — традиционный тройной лутц в прокате вместо четверного, 89,62 балла и промежуточное пятое место.

Ни для Алиева, правда, ни для других участников ничего после короткой не потеряно и не ясно. У нас до сих пор остается шестерка претендентов на медали и достаточно плотные результаты. Завтра в произвольной будет жарко! А главное, даже в коронавирусное время соревнования подтверждают свой статус международных. Ведь если сегодняшняя турнирная таблица не изменится и завтра, то в «Мегаспорте» прозвучит гимн Грузии.