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14 января, 23:12

Журова: «Лишний вес не помешает Трусовой выступать в ледовых шоу»

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Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что фигуристка Александра Трусова после рождения ребенка сможет участвовать в ледовых шоу, но вернуться в профессиональный спорт будет сложнее.

«Трусова после рождения ребенка спокойно сможет участвовать в ледовых шоу. А если говорить о профессиональном спорте, то вернуться будет сложнее. У Трусовой был большой запас по сложности прыжков, но очень важно, как восстановится ее организм и фигура. Когда я была беременна, я потолстела на 12 килограммов и достаточно долго жила с этим весом. А вес в фигурном катании более принципиален, чем в конькобежном спорте. В ледовых шоу лишний вес не мешает, думаю», — сказала Журова «ВсеПроСпорт».

По информации «СЭ», фигуристка не поехала на шоу в Баку и перестала исполнять прыжки в шоу из-за того, что в скором времени ждет ребенка.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Александра Трусова - Игнатова
Светлана Журова
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