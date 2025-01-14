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14 января, 23:40

Роднина: «Не надо сравнивать меня и Трусову, я родила 45 лет назад»

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Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала информацию о беременности фигуристки Александры Трусовой.

«Это личное дело Трусовой. Вернется ли она в профессиональный спорт, зависит не от того, сложно ли это сделать после рождения ребенка, сложно ли будет сбросить вес, а от того, насколько ей это будет интересно и насколько она будет мотивирована. Не надо проводить аналогии между мной и Трусовой и сравнивать нас. Да, я выиграла Олимпиаду после рождения ребенка. Но я выступала в парном катании, и мое возвращение после родов было, страшно сказать, 45 лет назад. Тогда и правила в фигурном катании были другие, и требования», — сказала Роднина «ВсеПроСпорт».

По информации «СЭ», фигуристка не поехала на шоу в Баку и перестала исполнять прыжки в шоу из-за того, что в скором времени ждет ребенка.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Александра Трусова - Игнатова
Ирина Роднина
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