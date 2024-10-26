Железняков: «Пусть шоу Медведевой переплюнет звезд нашего фигурного шоу-бизнеса»

Хореограф Алексей Железняков, работавший в штабе Этери Тутберидзе с 2008 года, в интервью «СЭ» высказался о шоу Евгении Медведевой, подготовленном к ее 25-летию.

«То, что Женечка готовит свое шоу, это замечательно: она творческая девочка, я знаю ее с детства, она постоянно находится в каком-то поиске, придумывает что-то новое. Это прекрасно, что человек никогда не стоит на месте. Дай Бог, чтобы у нее все получилось. Давайте подождем, что у нее выйдет, и уже после вынесем свой вердикт и будем обсуждать это в хорошем или плохом ключе. Пока шоу не состоялось, невозможно что-либо сказать. Но я желаю Женечке только удачи и успехов во всех ее начинаниях. Пусть ее шоу переплюнет звезд нашего фигурного шоу-бизнеса», — сказал Железняков.