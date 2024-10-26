Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:55

Железняков: «Пусть шоу Медведевой переплюнет звезд нашего фигурного шоу-бизнеса»

Софья Щудрина
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алексей Железняков.
Фото соцсети

Хореограф Алексей Железняков, работавший в штабе Этери Тутберидзе с 2008 года, в интервью «СЭ» высказался о шоу Евгении Медведевой, подготовленном к ее 25-летию.

«То, что Женечка готовит свое шоу, это замечательно: она творческая девочка, я знаю ее с детства, она постоянно находится в каком-то поиске, придумывает что-то новое. Это прекрасно, что человек никогда не стоит на месте. Дай Бог, чтобы у нее все получилось. Давайте подождем, что у нее выйдет, и уже после вынесем свой вердикт и будем обсуждать это в хорошем или плохом ключе. Пока шоу не состоялось, невозможно что-либо сказать. Но я желаю Женечке только удачи и успехов во всех ее начинаниях. Пусть ее шоу переплюнет звезд нашего фигурного шоу-бизнеса», — сказал Железняков.

Фигуристка Камила Валиева. «Наши дороги разошлись»: хореограф Железняков о работе с Валиевой и статусе «свободного художника»

Алексей Железняков
Евгения Медведева
Читайте также
Всероссийский день гимнастики: дата, история и традиции праздника
Стали известны подробности о сбежавших из колонии в Липецкой области
Израиль атаковал военные объекты на территории Ирана. Главное
Гаврилов предложил сыграть с командой кладбища, а бывший тренер «Спартака» нашел плюсы. Что случилось после того, как сборная России узнала своих будущих соперников
Группу центрального аппарата ФСИН направили в Липецкую область после побега из ИК
Шведские лыжницы применяют препарат, который повышает выносливость
Популярное видео
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Хореограф Железняков о «Ледниковом периоде»: «Это больше любительская история»

Хореограф Железняков: «Я бы с удовольствием поработал с Валиевой, но наши дороги разошлись»

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости