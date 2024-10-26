«Наши дороги разошлись»: хореограф Железняков о работе с Валиевой и статусе «свободного художника»

Руководитель танцевально-спортивной студии AJ Dance Алексей Железняков рассказал о жизни вне стен «Хрустального», а также прокомментировал шоу Евгении Медведевой.

Хореограф Алексей Железняков пришел в команду прославленного тренера Этери Тутберидзе еще в далеком 2008 году. В начале он готовил спортсменов к выходу на лед, но вскоре полностью сосредоточился на занятиях в зале. Среди его учеников были такие звездные спортсменки, как Майя Хромых, Алена Косторная, Софья Акатьева, Алина Загитова, Камила Валиева. Однако в ноябре 2023 года появилась информация о том, что Железняков покинул команду Тутберидзе. Сейчас он работает в разных школах, помогая юным спортсменам проработать пластику движений и чувство ритма. В интервью «СЭ» Железняков рассказал о своей работе хореографа и мотивации российских спортсменов в период санкций.

Постоянно какие-то мастер-классы, сборы и приглашения

— Фигурное катание, скажем так, переживает не самые лучшие времена. У вас остался прежний интерес к этому виду спорта?

— Сейчас весь мир переживает нехорошие времена, и это касается не только спорта, но и обстановки в целом. Конечно, в фигурном катании заметен некий спад, но я бы не сказал, что он сильный. Ажиотаж прошел, так как нет международных соревнований, ведь выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах — это одно, а в своей стране — совсем другое. Интерес к фигурному катанию немного спал, но бывают и черные, и белые полосы. Надеюсь, что когда-нибудь это изменится и все будет хорошо, но для этого нужно время.

— Кто, по-вашему, является лидером нынешнего сезона? У вас вообще есть фавориты?

— Как таковых нет. Есть, конечно, любимчики, в том числе и мои ученики, и спортсмены других тренерских команд, за чьими прокатами я наблюдаю. Я не хочу называть фамилии тех, кого я считаю лидерами, чтобы не дискредитировать других детей, потому что кому-то станет обидно. Все работают и стараются, они умницы. Кто-то выделяется, но я всегда говорю, что лед скользкий, поэтому никогда не угадаешь, кто станет фаворитом. За свою практику я столько раз наблюдал, как человек был на коне, а на главном старте не показывал то, что может на самом деле. Поэтому я никогда не гадаю.

— Можете рассказать, в каком статусе вы находитесь сейчас? Вы же уже не работаете в «Хрустальном» и преподаете в разных школах?

— Сейчас я состою в статусе так называемого свободного художника, работаю по приглашениям тренеров и специалистов. Если мое расписание позволяет мне, то я занимаюсь с детьми разных школ. На данный момент провожу занятия в группе Софии Федченко, а также Натальи Марьянски (Гавриловой). В основном я уделяю внимание своей танцевально-спортивной студии, куда приходят заниматься и художественные гимнастки, и фигуристы из школ со всей Москвы. Они набираются опыта, растанцовываются, мы индивидуально работаем над программами. В общем, для меня ничего не изменилась, я продолжаю работать в мире спорта. Загруженность огромная, выходных порой вообще не бывает: постоянно какие-то мастер-классы, сборы и приглашения.

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Не вижу потухших глаз и опущенных рук

— Как, по-вашему, обстоят дела с мотивацией юных спортсменов? Интерес не упал, они все так же горят желанием тренироваться?

— Я бы не сказал, что именно у юных спортсменов упала мотивация. Они не принимали участия в международных стартах, им не с чем сравнить нынешнюю ситуацию. Дети как работали и стремились к успехам, так и продолжают это делать. Я не вижу потухших глаз и опущенных рук. Сейчас в стране тысячи детей-фигуристов, много ледовых дворцов, спортсмены постоянно между собой конкурируют, для них это совершенно нормальная ситуация. Думаю, что мотивация упала у топовых спортсменов, которые знают, что такое большой спорт и международные турниры. Конечно, для них первое время это был стресс, но уже прошло довольно много времени, и они адаптировались к ситуации, работают над собой и выступают на достойном уровне. Если посмотреть выступление одиночниц на чемпионатах Европы и мира, то там девочки, конечно, нашим в подметки не годятся.

— Насколько проработка пластики движений в хореографическом зале важна для проката на льду?

— В силу своего 16-летнего опыта работы как хореографа я могу сказать, что хорошо двигающийся, музыкальный и владеющий пластикой фигурист выглядит на порядок выше, чем тот, который никогда этим не занимался. Если упираться в технику, то это будет как бы работа только на пятьдесят процентов. Прыжками много не возьмешь, компоненты тоже нужны. В пример я могу привести Камилу Валиеву, которая может станцевать совершенно в любом стиле, она владеет феноменальной пластикой, слышит музыку и подчеркивает все акценты. Как я говорю, нужно проработать все вплоть до фаланги пальчика. Это должен быть идеально ограненный бриллиант. Поставить программу и не проработать ее перед зеркалом в зале — это большая ошибка, ведь перед ним ты лучше видишь себя и можешь исправить какие-то неточности. По программам сразу же видно пластичных фигуристов, поэтому советую всем заниматься не только классическим балетным танцем — это база, которая помогает держать корпус, разворачивать ноги, держать ось при прыжках, — но и другими стилями, которые развивают музыкальные и пластические данные.

Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Слышали, наверное, что Евгения Медведева готовит свое шоу. Как думаете, чем она сможет впечатлить болельщиков?

— То, что Женечка готовит свое шоу, — это замечательно: она творческая девочка, я знаю ее с детства, она постоянно находится в каком-то поиске, придумывает что-то новое. Это прекрасно, что человек никогда не стоит на месте. Дай бог, чтобы у нее все получилось. Давайте подождем, что у нее выйдет, и уже после вынесем свой вердикт и будем обсуждать это в хорошем или плохом ключе. Пока шоу не состоялось, невозможно что-либо сказать. Но я желаю Женечке только удачи и успехов во всех ее начинаниях. Пусть ее шоу переплюнет звезд нашего фигурного шоу-бизнеса.

— Будете смотреть новый сезон «Ледникового периода»?

— Я давно уже не смотрю «Ледниковый период», видел только первые пару сезонов. Меня как профессионального танцовщика и хореографа происходящее там не впечатляет. Я хочу видеть более интересные прокаты на соревнованиях, показательные выступления фигуристов, которые грамотно и креативно поставлены. «Ледниковый период» — это любительская история. Я думаю, профессионалы меня поддержат. Программа не особо интересна людям, которые в этой каше серьезно варятся, поэтому, наверное, следующий сезон я тоже не буду смотреть. Я лучше потрачу свое время на более серьезные выступления, чтобы изучить других ребят, ведь уже зажигаются новые звездочки.

— Недавно Камила Валиева вернулась к выступлению в шоу и очень порадовала всех новыми номерами. Хотели бы однажды снова с ней поработать?

— Этот вопрос даже не обсуждается, Камила очень талантливая. Она одна из моих лучших учениц, как я всегда говорю — девочка, поцелованная Богом. Конечно, я бы с ней с удовольствием поработал, но наши дороги разошлись. Жизнь такая штука, что каждый идет по своему пути. Слава богу, что Камила вернулась в шоу и воспряла духом, начала работать и участвовать в новых проектах. Это замечательно, и я очень за нее рад, девочка не опустила руки. Другой бы сломался в такой ситуации, а она не сломалась. Она идет вперед, добивается успехов, и это прекрасно. У меня мало было учениц, которые показывали такие результаты в плане хореографии и спорта в целом, это единичный случай. Поэтому я отношусь в Камиле с отцовской любовью и желаю ей только самого лучшего!