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Загитова: «Завтра анонсирую новый проект, в котором буду и участником, и продюсером»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Алина Загитова.
Фото Global Look Press

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на встрече с болельщиками в Санкт-Петербурге рассказала, почему до сих пор не снялась в кино и пообещала скоро анонсировать свой новый проект.

«Завтра я анонсирую проект, где я буду в роли продюсера и участника. Думаю, все будут приятно удивлены и пребывать в шоке. Это будет симбиоз спорта и продюсирования. У меня большая команда, мы делаем все совместно. Невозможно делать большой проект одной. Невозможно преуспеть во всех сферах и везде сделать все хорошо. Это развитие двигает тебя вперед. Давно приходили мысли о съемках в кино, но пока не было сюжета, который бы мне понравился. Если будет классное предложение — почему нет. Герой должен быть близок», — сказал Загитова на VK Fest.

Помимо олимпийского золота Загитова является чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2018). Она не выступает в соревнованиях с 2020 года. В настоящее время Загитова участвует в ледовых шоу и работает ведущей.

Фигурное катание
Алина Загитова
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