Загитова — об актерском мастерстве: «Я тренировалась перед зеркалом над своей мимикой»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова на встрече с поклонниками в Санкт-Петербурге рассказала о своей работе над актерским мастерством во время карьеры.

«Конечно, идет колоссальная работа над собой, мало одного таланта, его надо развивать, совершенствовать. Тогда ты не будешь стоять на месте. Что важно — на протяжении всей жизни. работа вне льда с определенными специалистами, я тренировалась перед зеркалом над своей мимикой. Работа над собой привела к такому результату. 15-20% таланта, остальное — трудолюбие», - рассказала Загитова на VK Fest.

Помимо олимпийского золота Загитова является чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2018). Она не выступает в соревнованиях с 2020 года. В настоящее время Загитова участвует в ледовых шоу и работает ведущей.