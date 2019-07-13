Загитова завершила подготовку новых программ на сезон

Олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова закончила подготовку программ к новому сезону. Ее тренер Этери Тутберидзе выложила совместное фото с фигуристкой и хореографом Даниилом Глейхенгаузом.

"Короткая программа в новом сезоне будет под композицию Yasmin Levy – Me Voy", – сообщил Глейхенгауз в своем аккаунте.

6 июля он же анонсировал произвольную программу: "Наконец-то готово. Новая произвольная программа. Клеопатра. Новая музыка: Питер Гэбриэл – The Feelings Begin, Морис Жарр – Lawrence d’Arabie (увертюра), Хатир Хичам – Ramses".

Ранее стало известно, что Загитова выступит на контрольных прокатах в "Лужниках" 7-8 сентября.