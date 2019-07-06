Загитова будет выступать в образе Клеопатры. Фото

В новом сезоне в произвольной программе российская фигуристка Алина Загитова будет выступать в образе Клеопатры. Об этом в своем Instagram сообщил Даниил Глейхенгауз, который является хореографом группы Этери Тутберидзе.

- Наконец-то готово, - написал Глейхенгауз. - Новая произвольная программа. Клеопатра. Новая музыка: Питер Гэбриэл – The Feelings Begin, Морис Жарр – Lawrence d’Arabie (увертюра), Хатир Хичам – Ramses.

17-летняя Алина Загитова - олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы.