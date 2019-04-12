Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ в Фукуоке

Российская пара Наталья Забияко и Александр Энберт выиграли короткую программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Фукуоке. Спортсмены набрали 75,80 баллов и установили личный рекорд.

Турнир продлится до 14 апреля.

Фигурное катание

Фукуока (Япония)

Командный чемпионат мира

Пары

Короткая программа

1. Наталья Забияко/Александр Энберт​ (Россия) – 75,80

2. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) – 73,48

3. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) – 69,77

4. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) – 68,38

5. Эшли Кейн/Тимоти Ледук (США) – 66,91

6. Рику Миура/Соя Итинаси (Япония) – 44,93

Командный чемпионат мира по фигурному катанию: видеотрансляции в прямом эфире