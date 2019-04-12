Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ в Фукуоке

Российская пара Наталья Забияко и Александр Энберт выиграли короткую программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Фукуоке. Спортсмены набрали 75,80 баллов и установили личный рекорд.
Турнир продлится до 14 апреля.
Фигурное катание
Фукуока (Япония)
Командный чемпионат мира
Пары
Короткая программа
1. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) – 75,80
2. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) – 73,48
3. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) – 69,77
4. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) – 68,38
5. Эшли Кейн/Тимоти Ледук (США) – 66,91
6. Рику Миура/Соя Итинаси (Япония) – 44,93
Командный чемпионат мира по фигурному катанию: видеотрансляции в прямом эфире
Загрузка...