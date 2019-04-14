Яркий показательный номер Забияко и Энберта на командном ЧМ. Видео

Российская пара Наталья Забияко и Александр Энберт, которая выиграла короткую программу и показала второй результат в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке, выступила со своим показательным номером.

В этом сезоне пара выиграла два этапа серии "Гран-при" и заняла второе место на чемпионате России, однако пропустила январский чемпионат Европы из-за травмы Энберта. На чемпионате мира в японской Сайтаме пара взяла бронзу.

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