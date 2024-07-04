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4 июля, 23:36

Ягудин заявил, что готов принять участие в турнире с Плющенко за пять миллионов

Виктория Кравченко
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Алексей Ягудин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин ответил двукратному олимпийскому чемпиону (2006, 2014) Евгению Плющенко по поводу его призыва принять участие в турнире.

Ранее Плющенко заявил, что готов выступить на турнире шоу-программ «Русский вызов», двукратным победителем которого является Ягудин, если ему заплатят 10 миллионов рублей.

«Мне интересно снова посоревноваться, и не только с Ягудиным. Для этого и восстанавливаю тройной аксель», — сказал Плющенко.

Ягудин ответил в своем Telegram-канале:

«Женя, я готов! Если что, мне и пятерки достаточно. Ну как обычно ? Первый канал, организуете?».

Турнир шоу-программ «Русский вызов» пройдет 22 и 23 марта 2025 года в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

Алексей Ягудин
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