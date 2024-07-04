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Сегодня, 21:44

Катарина Гербольдт заявил, что Трусовой будет сложно выйти на прежний уровень

Виктория Кравченко
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Российская фигуристка Катарина Гербольдт поделился мнением о том, что Александра Трусова намерена возобновить свою карьеру.

«Если она решила вернуться, то, вероятно, чувствует, что у нее есть силы для того, чтобы составить конкуренцию девушкам, которые сейчас находятся в топе.

Сможет ли Трусова выйти на свой прежний уровень? В этой жизни возможно все. Впрочем, ей будет очень сложно это сделать, это факт. Мало кто смог совершить подобное, но пример есть — это Евгений Плющенко, который возвращался и достойно выступал", — цитирует Гербольдта «РБ Спорт».

Сегодня, 4 июля, стало известно, что Трусова планирует выступить на контрольных прокатах сборной России.

Трусова возобновила тренировки и хочет вернуться в спорт. А как же свадьба и семейная жизнь?

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/katarina-gerbol-dt-trusovoj-budet-slozhno-vy-jti-na-prezhnij-uroven-no-e-to-vozmozhno/
Александра Трусова
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