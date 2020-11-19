Ягудин поделился ожиданиями от «Гран-при России» в Москве
13:00
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в интервью «СЭ» поделился своими ожиданиями перед стартом «Гран-при России» в Москве.
— Список участниц на этом турнире серьезный, поэтому я ожидаю борьбу, — сказал Ягудин «СЭ». — Никаких фаворитов выделять не буду, я комментирую этот турнир, там видно будет. (Сергей Федоров)
«Гран-при России» в Москве запланировано на 20-22 ноября.
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