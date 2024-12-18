Ягудин, Костомаров и Сотникова станут послами Добра на чемпионате России по фигурному катанию

С 19 по 22 декабря Омск станет центром российского фигурного катания, принимая главный турнир сезона, который с нетерпением ждут как преданные поклонники, так и сами спортсмены. Чемпионат России пройдет на «G-Drive Арене» — суперсовременном комплексе, вмещающем 12 тысяч человек, — и обещает стать настоящим праздником для любителей этого прекрасного вида спорта!

Каждый день турнира зрителей ожидают не только захватывающие выступления лучших фигуристов страны, но и разнообразная развлекательная программа. Официальный партнер соревнований компания FONBET в рамках своей благотворительной программы ДоброFON подготовила «Новогоднюю елку фигурного катания», которая придаст событию особое настроение.

В роли послов Добра в проекте выступят именитые фигуристы — олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Роман Костомаров и Аделина Сотникова. И куда же без сверкающих, украшенных елок, которые наполнят фойе третьего этажа арены чарующей атмосферой настоящего новогоднего волшебства. Любой желающий сможет внести свой вклад в доброе дело: красиво упаковать и оставить подарок любимому амбассадору под елкой — за каждый принесенный подарок ДоброFON пожертвует 5000 рублей в омский благотворительный фонд помощи детям «Радуга».

Кроме того, в рамках проекта будут представлены различные активности и фотозона. Зрители смогут интересно провести время всей семьей, участвуя в создании единой картины по номерам. На первом этаже слева от центрального входа в Экспоцентре «G-Drive Арены» состоятся фото- и автограф-сессии с послами Добра, а также розыгрыш призов от них. Алексей Ягудин встретится с омскими болельщиками и гостями города 19 декабря в 16.00, Роман Костомаров — 20 декабря в 16.15, а Аделина Сотникова — 21 декабря в 18.00.

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события, где фигурное катание, добрые дела и новогоднее волшебство сольются воедино!

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