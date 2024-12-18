Роднина: «Сложно говорить о том, что россиянки по-прежнему являются лидерами мирового фигурного катания»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась мнением об уровне женского одиночного и парного катание в России.

«Сложно говорить о том, что наши спортсменки по-прежнему являются лидерами мирового фигурного катания. В первую очередь потому, что на внутренних соревнованиях мы продолжаем упражняться с молоденькими девочками, а они в силу нынешнего возрастного ценза ISU не будут допущены до взрослых международных соревнований. А что смогут показать наши возрастные фигуристки, это уже большой вопрос. Но все равно, наверное, они не будут намного хуже фигуристок других стран», — цитирует Роднину «ВсеПроСпорт».

1 марта 2022 года ISU принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации.