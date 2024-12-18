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Роднина: «Сложно говорить о том, что россиянки по-прежнему являются лидерами мирового фигурного катания»

Руслан Минаев
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Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась мнением об уровне женского одиночного и парного катание в России.

«Сложно говорить о том, что наши спортсменки по-прежнему являются лидерами мирового фигурного катания. В первую очередь потому, что на внутренних соревнованиях мы продолжаем упражняться с молоденькими девочками, а они в силу нынешнего возрастного ценза ISU не будут допущены до взрослых международных соревнований. А что смогут показать наши возрастные фигуристки, это уже большой вопрос. Но все равно, наверное, они не будут намного хуже фигуристок других стран», — цитирует Роднину «ВсеПроСпорт».

1 марта 2022 года ISU принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации.

Источник: vseprosport.ru
Фигурное катание
Ирина Роднина
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