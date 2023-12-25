Валиева: «Надо было потерять свой телефон во время Олимпиады. Отключиться от соцсетей на соревнованиях — лучшее решение»

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Камила Валиева рассказала, как относится к хейту в комментариях.

«Поначалу было сложно. Старалась даже не читать комментарии, но, к сожалению, иногда попадались какие-то новости. Сейчас уже могу понять, где критика, к которой можно прислушаться, а где просто негатив. Это приходит с опытом.

Некоторые тренеры отбирают телефоны у спортсменов во время важных соревнований? Сейчас понимаю, что это очень правильно. Надо было мне потерять свой телефон во время Олимпиады. Отключиться в момент соревнований от социальных сетей — самое лучшее решение», — приводит РИА «Новости» слова Валиевой.

Во время Олимпиады-2022 в Пекине выяснилось, что в допинг-пробе Камилы Валиевой обнаружили запрещенный препарат триметазидин. На тот момент фигуристка уже выиграла золото в командном турнире по фигурному катанию.

Разбирательства по делу Валиевой продолжаются до сих пор, последние слушания прошли 9 и 10 ноября.

Ожидается, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) будет опубликовано до февраля 2024 года.