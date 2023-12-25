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Сегодня, 19:22

Валиева: «Не помню случая, чтобы Тутберидзе была в чем-то не права»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Камила Валиева и Этери Тутберидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева рассказала, в чем уникальность ее тренера Этери Тутберидзе.

«Чтобы сохранить преданность тренеру, надо просто ему очень верить. Я верю Этери Георгиевне и безумно благодарна за ее работу. Чем уникальна Тутберидзе? Она абсолютный трудоголик и очень требовательная. Она умеет так поставить перед тобой цель, что ты хочешь непременно достичь ее», — цитирует «РИА Новости» Валиеву.

Также Валиева рассказала, что со временем их отношения с Тутберидзе изменились, и теперь они общаются не только о фигурном катании.

«Сейчас есть и другие темы, просто больше стали разговаривать с Этери Георгиевной о разном. Но дистанцию между тренером и спортсменом нарушать нельзя, она должна существовать. Я это понимаю. Может ли она признать, что в чем-то была не права? Сложный вопрос. Признавать свои ошибки всем сложно. Но, если честно, то я не помню такого случая, чтобы Этери Георгиевна была не права», — добавила Валиева.

Валиева тренируется в группе Этери Тутберидзе с 2018 года. 17-летняя фигуристка является чемпионкой Европы.

23 декабря спортсменка стала бронзовым призером чемпионата России по фигурному катанию-2023.

Камила Валиева. «Слово пацана» поставили на льду. Валиева выступила под татарский саундтрек

Источник: РИА Новости
Фигурное катание
Камила Валиева
Этери Тутберидзе
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