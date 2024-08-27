В академии Плющенко выступили с заявлением по допингу у фигуристки Горобченко

Представители фигуристки Варвары Горобченко не сообщили академии «Ангелы Плющенко» о том, что у спортменки проблемы с допингом.

27 августа Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало фигуристку на пять лет. В пробах 17-летней спортсменки были обнаружены мельдоний и сибутрамин. Дисквалификация Горобченко закончится 14 мая 2028 года.

«Факт наличия проблем с РУСАДА и допингом спортсменка Горобченко и ее представители не довели до сведения академии фигурного катания «Ангелы Плющенко», — говорится в заявлении академии.

В сообщении отметили, что с 15 ноября 2022 года по 15 декабря 2023 года Горобченко находилась на учебно-тренировочных сборах на спортивной базе академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» в Москве.