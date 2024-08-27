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Допинг

Сегодня, 13:35

Роднина: «У нас одни из самых жестоких законов в отношении применения допинга, но никто им не поддается»

Зарина Халимхонова
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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» прокомментировала информацию о дисквалификации фигуристки Варвары Горобченко.

В пробах 17-летней спортсменки были обнаружены мельдоний и сибутрамин.

«Столько времени длится история с допингом в отношении российских спортсменов. У нас одни из самых жестоких законов в отношении применения допинга. Но никто им не поддается, поэтому никто не наказан. С 2016 года есть такой закон, но ни одного человека не привлекли. А сколько медалей мы потеряли? Уже не говорю о том, что нас не допускают до соревнований. Вопрос не в ужесточении закона, в применении на практике. 17 лет — ну какая карьера? Не смешите. Просто не будет заниматься фигурным катанием на соревнованиях. Я даже фамилии такой не знаю», — сказала Роднина «СЭ».

Горобченко тренируется под руководством олимпийской чемпионки Юлии Липницкой в академии «Ангелы Плющенко».

Варвара Горобченко. Новая дисквалификация российской фигуристки. Пять лет за мельдоний и попытки похудеть

Фигурное катание
Ирина Роднина
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