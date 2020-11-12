Российская фигуристка Вероника Жилина, занявшая второе место на этапе Кубка России в Казани (197,45 балла) рассказала о работе с Евгением Плющенко, в академию которого перешла этой весной.

— Очень нравится заниматься у Евгения Викторовича, делаем много упражнений на выносливость, накатываем программу. Веселый он или суровый? Он и веселый, и требовательный, очень любит свою работу.

В короткой программе у меня получилось все, в произвольной не получился второй четверной тулуп — немного поспешила, хотя на тренировках все удавалось. Можно было и на дорожке выкатить все ребра.

Тройной аксель пока нестабилен, поэтому пока не вставляли. Видео с каскадом 4+3+3? Это не для соревнований, просто так прыгала. (Дмитрий Кузнецов)