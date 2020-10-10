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«У меня была задача — аксель». Трусова — о короткой программе на этапе Кубка России

17:41
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бронзовая призерка чемпионата Европы по фигурному катанию Александра Трусова, которая стала третьей в короткой программе на этапе кубка России в Москве, прокомментировала свое выступление. Ее результат составил 75,77 балла.

— У меня была задача — аксель. Очень хотела показать его она соревнованиях. Работали, конечно, над скольжением, элементами, прыжками. Стараюсь прыгать все, какие умею. Поздравления с первым тройным акселем? Спасибо! Завтра еще соревнования, произвольные, всё посмотрите. Очень ждали соревнования. Я больше волновалась на контрольных прокатах, чем сейчас. Тогда был первый прокат перед публикой. Копия платья у собачки? У нее будет оно, еще не успели сделать. Зеленого цвета, — сказала Трусова в эфире трансляции на Youtube-канале Первого канала.

Трусова сделала тройной аксель с ошибкой на приземлении в короткой программе на этапе Кубка России

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