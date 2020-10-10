ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Трусова сделала тройной аксель с ошибкой на приземлении в короткой программе на этапе Кубка России

17:03
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова с ошибкой исполнила короткую программу на этапе кубка России в Москве.

Фигуристка впервые смогла приземлить тройной аксель во время соревнований, но допустила ошибку на приземлении с прыжка. Затем она сделала тройной флип, на котором поставили неясное ребро, и каскад тройной лутц+тройной тулуп.

Она набрала 75,77 балла за свой прокат и занимает промежуточное первое место.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир