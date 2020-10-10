Трусова сделала тройной аксель с ошибкой на приземлении в короткой программе на этапе Кубка России

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова с ошибкой исполнила короткую программу на этапе кубка России в Москве.

Фигуристка впервые смогла приземлить тройной аксель во время соревнований, но допустила ошибку на приземлении с прыжка. Затем она сделала тройной флип, на котором поставили неясное ребро, и каскад тройной лутц+тройной тулуп.

Она набрала 75,77 балла за свой прокат и занимает промежуточное первое место.