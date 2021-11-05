Тренер Степановой и Букина осталась довольна первым стартом фигуристов на Гран-при в Турине

Ирина Жук, тренер танцевального дуэта Александры Степановой и Ивана Букина, довольна первым выступлением фигуристов в олимпийском сезоне на этапе Гран-при в Турине.

«Мне очень жаль, что я сейчас не с ними, ведь ребята привыкли, когда рядом два тренера, но что поделать — таковы сегодня правила, — рассказала Жук ТАСС. — Но сейчас самое главное, что они, несмотря на сложное начало сезона, наконец, стартовали. И было видно, что они кайфовали во время выступления. Так что я искренне довольна тем, что увидела».

Степанова и Букин занимают после ритм-танца третье место с 81,47 балла, лидируют серебряные призеры Олимпийских игр французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (87,45), вторыми идут серебряные призеры чемпионата мира американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (84,79). Произвольный танец спортсмены представят 6 ноября.