«Одноразовая чемпионка». Популярный киберспортивный комментатор раскритиковал Камилу Валиеву

Киберспортивный комментатор Виталий «V1lat» Волочай высказался о чемпионке мира среди юниоров по фигурному катанию Камиле Валиевой.

«Ладно, раз Сеня поставил точку, то и я поставлю. Лучше напишу вам свое мнение про Камилу Валиеву.

Такая же одноразовая чемпионка, как Загитова. Никакого наследия. Сейчас крутая, а через три года будет шоу на ТВ вести», — написал V1lat в Twitter.