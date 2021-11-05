«Одноразовая чемпионка». Популярный киберспортивный комментатор раскритиковал Камилу Валиеву
22:14
Киберспортивный комментатор Виталий «V1lat» Волочай высказался о чемпионке мира среди юниоров по фигурному катанию Камиле Валиевой.
«Ладно, раз Сеня поставил точку, то и я поставлю. Лучше напишу вам свое мнение про Камилу Валиеву.
Такая же одноразовая чемпионка, как Загитова. Никакого наследия. Сейчас крутая, а через три года будет шоу на ТВ вести», — написал V1lat в Twitter.
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