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«Одноразовая чемпионка». Популярный киберспортивный комментатор раскритиковал Камилу Валиеву

22:14
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Киберспортивный комментатор Виталий «V1lat» Волочай высказался о чемпионке мира среди юниоров по фигурному катанию Камиле Валиевой.

«Ладно, раз Сеня поставил точку, то и я поставлю. Лучше напишу вам свое мнение про Камилу Валиеву.

Такая же одноразовая чемпионка, как Загитова. Никакого наследия. Сейчас крутая, а через три года будет шоу на ТВ вести», — написал V1lat в Twitter.

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Иван Шитик все материалы автора
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