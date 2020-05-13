Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова рассказала о том, как складываются ее отношения с тренером Этери Тутберидзе.

— В последние месяцы нам показалось, что у вас какие-то сложные отношения с Этери Тутберидзе после решения Загитовой приостановить карьеру. Вы сказали, что Загитова не вернется на свой уровень.

— У меня есть свое мнение, и я его высказываю. И отношений у меня сложных нет, если только есть разногласия какие-то. Хотя она работает так сенсационно, что я, например, это признаю. И никогда не вмешиваюсь, не говорю о ее методах тренировки плохо. Она уникум.

— Потому что все определяет результат?

— Да, потому что у нее целая скамейка, она нашла этот ключик.

— Вы с Этери Георгиевной общаетесь?

— Да, общаемся: «Здрасьте, до свидания». Но вообще можем поговорить. Я всегда ее поздравляю и даже можем поцеловаться. Я очень ее уважаю. Видно, что она помешанный человек на фигурке.