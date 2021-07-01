Татьяна Тарасова поздравила Сотникову с днем рождения: «Только вперед!»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила с днем рождения фигуристку Аделину Сотникову. Сегодня, 1 июля, девушке исполнилось 25 лет.

«С днем рождения, Аделинка! Тебе 25! Прекрасный возраст, ты так много успела и добилась главного спортивного титула! Только вперед! Поздравляю всю твою семью, которая всегда поддерживала и была рядом: Олю, Диму, Машеньку! Люблю тебя!» — написала Тарсова.

«Спасибо, дорогая и любимая Татьяна Анатольевна!» — ответила Аделина в комментариях.