Татьяна Тарасова поздравила Сотникову с днем рождения: «Только вперед!»
12:20
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила с днем рождения фигуристку Аделину Сотникову. Сегодня, 1 июля, девушке исполнилось 25 лет.
«С днем рождения, Аделинка! Тебе 25! Прекрасный возраст, ты так много успела и добилась главного спортивного титула! Только вперед! Поздравляю всю твою семью, которая всегда поддерживала и была рядом: Олю, Диму, Машеньку! Люблю тебя!» — написала Тарсова.
«Спасибо, дорогая и любимая Татьяна Анатольевна!» — ответила Аделина в комментариях.
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