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Татьяна Тарасова поздравила Сотникову с днем рождения: «Только вперед!»

12:20
Татьяна Тарасова. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Татьяна Тарасова. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила с днем рождения фигуристку Аделину Сотникову. Сегодня, 1 июля, девушке исполнилось 25 лет.

«С днем рождения, Аделинка! Тебе 25! Прекрасный возраст, ты так много успела и добилась главного спортивного титула! Только вперед! Поздравляю всю твою семью, которая всегда поддерживала и была рядом: Олю, Диму, Машеньку! Люблю тебя!» — написала Тарсова.

«Спасибо, дорогая и любимая Татьяна Анатольевна!» — ответила Аделина в комментариях.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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