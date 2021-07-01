Фигуристка Сотникова поздравила саму себя с днем рождения

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова в своем Instagram поздравила саму себя с днем рождения. Сегодня девушке исполнилось 25 лет.

«С днем рождения меня. Сладкие 25. Аделина, только вперед! У тебя все получится.



Мамочка, папочка, Машенька, я вас бесконечно люблю. Вы мое все», — написала девушка.

Сотникова четыре раза выигрывала золото чемпионата страны. В марте 2020 года фигуристка объявила о завершении карьеры.