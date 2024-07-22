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Навка — о возвращении Валиевой на лед: «Для Камилы — это большая победа над собой. Зритель ее ждет!»

Навка отреагировала на возвращение Валиевой на лед впервые после дисквалификации
Зарина Халимхонова
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Татьяна Навка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала «СЭ» возвращение Камилы Валиевой на лед впервые после дисквалификации.

«Для Камилы — это большая победа над собой. Пять месяцев без выступлений на льду — огромный перерыв для спортсмена. Признаюсь честно, ей нелегко. Но, тем не менее, она справилась. Камила — большая умница, невероятная красотка! Выполнила все: и в паре каталась, и в поддержке с Александром Энбертом — для нее это первый опыт. Зритель ее ждет!Был аншлаг, все сложилось удачно», — сказала Навка «СЭ».

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

Фигурное катание
Камила Валиева
Татьяна Навка
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